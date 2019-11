« Heart, One », 2e opus officiel de Paul Kim

Paul Kim, dont le vrai nom est Kim Tae-hyung, est un auteur-compositeur-interprète âgé de 31 ans. Il s’est fait connaître en participant à la saison 3 de l’émission « Star Audition : The Great Birth », diffusée entre octobre 2012 et mars 2013 sur MBC. Et même s’il n’a pas été l’heureux gagnant, il a pu signer un contrat avec le label « Neuron Music » grâce à ce télécrochet.

Le vocaliste a fait ses débuts officiel en sortant le 21 janvier 2014 son premier single « Coffee With Me », qu’il a écrit et composé. Ses ballades, à commencer par « Every Day, Every Moment », font souvent l’objet de reprises de la part des membres de groupes d’idoles comme Chen d’Exo .

Paul Kim a sorti son premier opus officiel en deux étapes : la première partie du 1er album intitulée « Road » en septembre 2017 et la deuxième partie intitulée « Tunnel » en janvier 2018.

Aujourd’hui, il est de retour avec son 2e opus officiel. Cette fois encore, la première partie du nouvel album composé de cinq morceaux, est d’abord dévoilée sous le titre « Heart, One ».