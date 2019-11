Exposition de vins et de spiritueux : « Le vin rencontre le monde 2019 »

La 5e édition de l’exposition de vins et spiritueux « Le vin rencontre le monde » se déroulera du 29 novembre au 1er décembre au Kintex à Ilsan.





Il s’agit d’une manifestation dédiée aux boissons alcoolisées ayant pour but de promouvoir la distribution et la promotion des vins et des spiritueux, et de favoriser les échanges entre les producteurs et les entreprises. L’édition de l’année dernière a attiré plus de 30 000 visiteurs pendant trois jours.





Cette année, diverses sortes d’alcool, dont le vin, la bière, les spiritueux et les boissons alcoolisées traditionnelles y seront présentées. A leurs côtés, seront également exposés des équipements nécessaires à la production d’alcool, des accessoires liés au secteur ainsi que des desserts et autres snacks.





Dans le cadre de cet événement seront aussi organisés des séminaires sur le vin donnés par des experts sud-coréens.





Date : du 29 novembre au 1er décembre 2019

Lieu : le Kintex à Ilsan

Site : wine.world-expo.co.kr