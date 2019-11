SOS LAB et ses lasers LiDAR ultraperformants

© SOS Lab

Le LiDAR fait référence à un système de détection de l’environnement basé sur des lasers qui créent une représentation tridimensionnelle de l’environnement d’un objet. Cela permet par exemple à l’ordinateur de bord d’une voiture autonome de reconnaître tous ses environs même par mauvais temps. Cependant, les modèles actuels doivent encore répondre aux exigences du marché de masse pour diverses raisons, notamment leurs prix qui sont élevés.





Dans cette situation, la société sud-coréenne SOS LAB qui a mis au point un LiDAR qui peut être fabriqué en série, plus durable, plus abordable et plus petit que ses alternatives traditionnelles pourrait tirer son épingle du jeu.





