Ce que l’on a baptisé génération OPAL est en fait un nouveau groupe de consommateurs. Le terme OPAL est l’acronyme anglais de personnes âgées ayant une vie active. En fait, cela désigne la génération des personnes entre le deuxième et le troisième âges, qui possèdent une solide assise financière et qui profitent de manière active de leur vie. En Corée du Sud, cette catégorie de personnes concerne principalement ceux dans la cinquantaine et dans la soixantaine.





Ces jours-ci, la génération OPAL occupe une place très visible sur le marché des contenus culturels, comme en témoigne le succès phénoménal du célèbre film « Bohemian Rhapsody » au pays du Matin clair. Le film sur le légendaire groupe de rock britannique Queen a - semble-t-il - suscité un profond sentiment de nostalgie chez ce public. Parallèlement à cela, un programme de divertissement local mettant en vedette des chanteurs de musique trot a acquis une énorme popularité en faisant beaucoup appel à cette génération, conduisant même à un renouveau de cette musique considérée par les jeunes d’un autre temps.





Ce groupe d'âge influence de plus en plus le marché de la consommation. Contrairement aux générations précédentes, les OPAL font très attention à eux-mêmes et prennent très soin de leur apparence. Cela ne les dérange nullement de mettre la main au portemonnaie pour des produits de luxe et des produits cosmétiques haut de gamme, et ils ont également de nombreuses passions et centres d’intérêts.





Les loisirs de la génération OPAL, qui connaissent aussi bien Internet et les nouvelles technologies que leurs enfants, modifient ainsi les tendances de la consommation d’aujourd’hui et sont en train de donner un coup de pouce bienvenu à la morosité du marché intérieur.