Conclusion provisoire pour un ALE multilatéral en Asie-Pacifique

Quinze pays de la région Asie-Pacifique, dont la Corée du Sud, se sont entendus, le 4 novembre dernier à Bangkok, pour signer en 2020 un accord de libre-échange multilatéral appelé Partenariat économique global régional ou encore RCEP.





Selon l’Institut national de la recherche économique, la signature du RCEP devrait faire progresser en moyenne annuelle le PIB de la Corée du Sud de 1,1 %. Les fabricants sud-coréens de produits électriques et électroniques ainsi que les constructeurs automobiles bénéficieront fortement des levées des obstacles au commerce et devraient voir leurs exportations augmenter vers ces 14 pays. Toutefois sa signature devrait aussi avoir un impact négatif sur certaines industries locales, en particulier l’agriculture. En attendant sa signature finale, le gouvernement doit préparer minutieusement les ajustements tarifaires de manière à maximiser ses avantages et à minimiser ses dommages potentiels.