Jung Yu-mi : des zombies au pamphlet féministe

L'actrice vedette Jung Yu-mi n'est pas celle que l'on croit. Avant d'être l'héroïne d'une série pour Netflix « The School Nurse Files », elle a touché à tous les genres de films et à tous les types de cinéastes que compte le pays du Matin clair . Et à 36 ans, la Busannaise ne semble pas prête de s'arrêter en si bon chemin.





* Les débuts

Jung, sortie du Seoul Institute of Arts, fait ses débuts dans l'énorme succès international « A Bittersweet Life » qui fit découvrir le réalisateur Kim Jee-woon en 2005. Elle tente rapidement d’aller vers les films commerciaux comme « Blossom Again » où elle interprète une adolescente. Même si elle s'y fait remarquer, elle se tourne vers des films plus petits voire indépendants. Ce sera « Family Ties », comédie familiale satirique qui ne trouvera pas son public. Mais Jung continue, néanmoins, à gravir les échelons du vedettariat.





* Hong Sang-soo, son pygmalion

C'est le cinéaste déjà très connu à l'époque, Hong Sang-soo qui va lui donner ses premiers rôles de qualité. Ce sera notamment « Like You Know It All » en 2009. Elle n'y tient qu'un second rôle mais dès le film suivant de Hong « Oki's Movie » en 2010, Jung est en première ligne avec ce qui est son deuxième premier rôle après celui de l'étrange « Chaw » dont nous allons reparler. Son partenariat avec Hong Sang-soo ne va pas se terminer là. Il reprend la jeune femme dans « In Another Country » aux côtés d'Isabelle Huppert puis dans « Our Sunhi » en 2013 avant de s’intéresser à celle qui sera son amante officielle Kim Min-hee.





* Les films de genre

Dès la période des films de Hong Sang-soo, Jung Yu-mi apparaît dans des films de genre. Cela commence par « Chaw », une histoire de cochon mutant et dangereux. Puis, en 2010, elle enchaîne avec le thriller d'action « Come Closer » aux côtés de Yoo Ah-in. La série des thrillers d'action continue avec « Tough as Iron » en 2013 et « Manhole » en 2014. Jung n'a pas froid aux yeux, et elle sera donc la vedette du premier grand succès du film de zombies made in Korea « Train To Busan » en 2016 aux côtés de Gong Yoo. Son dernier film de genre en date étant le « Psychokinesis » du même réalisateur Yeon Sang-ho. Ce film de super-héros au service du bon peuple ne cache pas le fait que Jung est aussi devenue une star de la télévision et des drames romantiques, certains issus de la mouvance indépendante du cinéma et d'autres des gros budgets commerciaux.





* Star des mélos