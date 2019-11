Les Coréens sont nombreux à croire que le geomungo, une cithare à six cordes, a été créé par Wang San-ak, et que le gayageum qui, de son côté, a 12 cordes, a été inventé par Ureuk. Mais selon le « Samguk Sagi », les chroniques historiques des trois royaumes de la péninsule coréenne, le gayageum aurait été inventé par le roi Gasil de Gaya et non pas par Ureuk. Gaya est un ancien royaume qui a existé du 1er siècle au milieu du 6e siècle au sud-est de la péninsule. C’était une confédération réunissant divers pouvoirs dont Daegaya, Geumgwangaya, Seongsangaya, Aragaya, Goryeonggaya et Sogaya. Le roi Gasil, qui a régné sur Daegaya au 6e siècle, aurait créé une cithare à 12 cordes en combinant différents instruments existant dans diverses provinces. Il a ensuite demandé à l’un des musiciens de la cour, du nom d’Ureuk, de composer 12 morceaux qui correspondraient aux caractéristiques musicales de chaque province.





Le roi Gasil rêvait de créer une unité nationale à l’aide de la musique, mais le royaume était dans une situation précaire devant l’ambition de conquête de son voisin Silla. Ureuk aurait fui Gaya en 551, 11 ans avant son effondrement pour se rendre en pays ennemi, c’est-à-dire au royaume de Silla, avec, dans ses bras, le fameux instrument baptisé « gayageum », qui peut se traduire littéralement par « instrument à cordes de Gaya ». Nous ignorons à quoi l’instrument de l’époque ressemblait exactement, mais des figurines de terre cuite datant de cette période, qui décrivent des hommes jouant de cet instrument, nous laissent imaginer sa forme : le gayageum original ressemblerait beaucoup au « jeongak gayageum », également baptisé « beopgeum », qui est largement joué de nos jours.





Dans la maison du trésor du Japon, un ancien instrument, qui serait originaire de Silla, est conservé. Nommé « sillageum », qui peut se traduire littéralement par « cithare de Silla », cet instrument ressemble au jeongak gayageum d’aujourd’hui, mais il est un peu plus petit et une ficelle est attachée au corps, à la différence de ce dernier. Il est naturel que la forme, la méthode de jeu et le répertoire d’un instrument changent au fils du temps. Le gayageum a également subi un changement radical. Vers la fin de la dynastie Joseon, des modifications ont été apportées à l’instrument afin de mieux l’adapter à l’art du sanjo, une musique instrumentale en solo basée sur l’improvisation, mais aussi d’aider les musiciens à jouer différentes mélodies folkloriques : la taille a été réduite et les cordes ont été rapprochées. La cithare ainsi née est nommée « sanjo gayageum ».





Lorsque la musique occidentale a été importée en Corée, le gayageum a subi des changements encore plus dramatiques pour que l’instrument puisse jouer des types musicaux plus variés. Le nombre de cordes est passé de 12 à 13, puis à 15 et à 17, voire à 21. Il y a des cithares dont les cordes en soie traditionnelles ont été remplacées par des fils en métal. Pour les créations musicales contemporaines, le gayageum à 25 cordes, avec des cordes en fibres synthétiques, est largement utilisé. Cependant, avec cette nouvelle version, il est difficile d’appliquer les techniques de jeu traditionnelles qui, par exemple, permettent de produire le « nonghyeon », un son basé sur la réverbération des cordes, ou encore de faire glisser les doigts du haut en bas. C’est la raison pour laquelle de nombreux mélomanes pensent que le gayageum à 25 cordes ressemble plutôt à la harpe occidentale. Si certains regrettent que l’utilisation des fibres synthétiques ait rendu la sonorité moins profonde, d’autres disent préférer le timbre léger du gayageum modernisé. Peut-être verrons-nous un jour apparaître une autre version qui résoudra tous ces problèmes.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Sangryeongsan » de la suite « Yeongsanhoesang » interprété au jeongak gayageum par Kim Jeong-ja

2. Un extrait du sanjo pour gayageum, composé par Choi Ok-sam et interprété par Ham Dongjeongwol

3. « Happiness » interprété au gayageum à 25 cordes par Lee Seul-gi