Les footballeurs sud-coréens dans le monde

Les joueurs de football sud-coréens sont nombreux à évoluer sur la scène internationale, c’est pourquoi, cette semaine, nous allons vous parler de certains d’entre eux.





C’est très naturellement que nous commençons par Son Heung-min, l’attaquant de Tottenham. En 2009, alors âgé de 17 ans, il intègre l’équipe allemande Hambourg SV II, la réserve du club de Hambourg SV. En 2013, il reste en Bundesliga où il rejoint le Bayer Leverkusen puis en 2015, il change de pays pour intégrer la Premier League anglaise, où il est acheté par l’équipe londonienne de Tottenham Hotspur.

Il fait actuellement les beaux jours des Spurs, avec en prime une nomination parmi les 100 finalistes du Ballon d’or, qui récompensera le meilleur footballeur de l’année. A noter également que la semaine dernière, il est entré un peu plus dans l’histoire du football du pays du Matin clair, en devenant le sud-Coréen qui a inscrit le plus de buts en Europe. Il totalise124 buts, trois de plus que le record du légendaire Cha Bum-geun.





Passons maintenant à Ki Sung-yueng qui connaît lui aussi une belle carrière sur la scène internationale depuis 2009. Il a commencé avec la K-League en 2007 avant d’être vendu au Celtic Glasgow FC. Depuis, il n’a plus quitté le Royaume-Uni, passant de l’Ecosse au Pays de Galles, avec les clubs de Swansea city et Sunderland. Finalement, en 2018, il décide de changer d’équipe et joue désormais pour Newcastle United.





Deux sud-Coréens jouent en ce moment en Ligue 1. Tout d’abord, Hwang Ui-jo qui a signé cette saison un contrat de quatre ans avec les Girondins de Bordeaux ; précédemment, il jouait au Japon. Afin de promouvoir l’équipe girondine auprès des fans sud-coréens, lui et ses coéquipiers ont porté des maillots où leurs noms étaient surtitrés en hangeul, l’alphabet coréen, lors du match contre le FC Nantes, le 3 novembre dernier. Un derby de l’Atlantique remporté par Bordeaux avec à la clé, un but et une passe décisive pour Hwang, élu homme du match.





Autre joueur à évoluer en Ligue 1: Suk Hyun-jun. Agé aujourd’hui de 28 ans, il a débuté sa carrière aux Pays-Bas en 2009, avant de passer par le Portugal, l’Arabie Saoudite, la Turquie et la Hongrie. Il finit par poser ses bagages en France, en 2017, à l’ESTAC Troyes. Il évoluera deux saisons dans ce club avant de rejoindre, en 2018, le Stade de Reims, actuellement 8e du championnat.





On retourne en Allemagne, où Son Heung-min a débuté, pour suivre Kwon Chang-hoon. Le joueur de 25 ans a d’abord intégré le club local de Suwon, en Corée du Sud, de 2013 à 2016, avant de s’envoler pour la France, où il évoluera avec le Dijon FCO. Finalement, en 2019, il est racheté par le SC Fribourg, en Allemagne, pour trois millions d’euros.