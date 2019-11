HDC-Mirae Asset retenu comme négociateur prioritaire pour le rachat d’Asiana Airlines

ⓒYONHAP News

Le consortium composé de Hyundai Development Company (HDC) et de Mirae Asset Daewoo a été retenu comme négociateur prioritaire pour le rachat d'Asiana Airlines. C'est ce qui a été annoncé le 12 novembre à l'issue de la réunion du conseil d'administration de Kumho Industrial, principal actionnaire de la deuxième compagnie aérienne de Corée du Sud. Ce dernier a fait savoir qu'il engagera bientôt des discussions avec ce groupement d’entreprises en vue de conclure la cession de sa filiale avant la fin de cette année. Le repreneur devra acquérir les 31 % du capital d'Asiana Airlines, détenus par Kumho Industrial, ainsi que les nouvelles actions que la compagnie aérienne émettra.





Au total, trois consortiums ont participé à l'appel d'offre qui s'est clôturé le 7 novembre dernier. Outre le consortium dirigé par Hyundai, celui composé de Jeju Air et de Stone Bridge, ainsi que celui formé de Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) et de BankerStreet ont également présenté une offre de rachat. Le prix proposé par le consortium retenu serait compris entre 2 400 et 2 500 milliards de wons, soit un peu moins de 2 milliards d'euros, contre 1 500 milliards et 1 700 milliards de wons proposés par les deux autres soumissionnaires.





Fondée en 1988, Asiana Airlines s'est rapidement développée pour devenir la deuxième plus grosse entreprise du secteur du transport aérien sud-coréen, après Korean Air. Elle dispose aujourd'hui de 86 avions et dessert 63 villes dans 21 pays. En 2018, son chiffre d'affaires consolidé a atteint 7 183 milliards de wons, l'équivalent de 5,58 milliards d'euros, en hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Cependant, son bénéfice opérationnel a chuté à 28,2 milliards de wons l'année dernière, soit près de 22 millions d’euros, accusant une baisse de 88,5 %. En outre, son résultat courant est devenu négatif, pour un montant de l’ordre de 195,9 milliards de wons, environ 152 millions d’euros.





Pourtant, pendant longtemps le groupe aérien a enregistré des résultats excédentaires. Mais, ces dernières années, il a recouru de manière excessive à des emprunts pour élargir ses activités, ce qui a affaibli sa structure financière. Au deuxième trimestre 2019, sa dette s'élevait à 9 598 milliards de wons, pas moins de 7,4 milliards d’euros. Le ratio d'endettement atteint désormais 660 %. Le groupe Kumho Asiana a présenté un plan de sauvetage de la compagnie aérienne aux créanciers, qui ne l’ont pas accepté. Il leur a soumis un plan révisé. Résultat : les créanciers ont décidé de débloquer 1 700 milliards de wons, soit 1,3 milliard d’euros, de fonds pour normaliser les activités de la compagnie et de la mettre en vente.





Selon certaines sources, le consortium mené par HDC et Mirae Asset Daewoo auraient présenté une offre supérieure à 2 000 milliards de wons, soit 1,55 milliards d’euros, pour acquérir les nouvelles actions d'Asiana. Si un tel montant est réellement injecté, les fonds propres de la compagnie passeront de 1 400 à plus de 3 000 milliards de wons, autrement dit de 1,08 à 2,3 milliards d’euros, faisant tomber le ratio d'endettement à 277 %. Par conséquent, sa notation financière devrait être relevée et son accès au financement facilité, créant ainsi une sorte de cercle vertueux.





Si HDC remporte l'appel d'offres, il passera de la 33e à la 17e place dans le classement des entreprises sud-coréennes en termes d'actifs. En outre, il pourra renforcer sa position dans la logistique, les loisirs et la distribution, au-delà de son secteur traditionnel qui est la construction. Des effets de synergies avec ses activités existantes, telles que l'hôtellerie et les boutiques hors taxes, sont attendus notamment. Cependant, les perspectives sont peu optimistes pour certains observateurs qui pointent du doigt, entre autres, l'aggravation de la concurrence des compagnies low-cost ou le ralentissement de la demande dans le secteur aérien.