Plusieurs stars portent le même nom

Parmi les prénoms féminins, Hye-jin a la cote en Corée du Sud. Il n’est par conséquent pas difficile de trouver des Hye-jin dans la vie quotidienne comme dans le monde du show-biz.





On peut citer d’abord la chanteuse Jang Hye-jin, qui a débuté en 1991 avec « In My Dream Always ». Elle a gagné en popularité en interprétant des ballades comme « The Man, The Woman » avec le duo masculin VIBE.





Chez la jeune génération, on trouve Hye-jin dans le groupe féminin Mamamoo, un groupe qui se compose de quatre membres. C’est en effet le vrai nom de Hwa Sa, reconnue pour ses talents de rappeuse et de chanteuse.