Amber se lancera dans une tournée américaine en 2020

Amber, ex-membre du girls band f(x), vient de sortir « Other People ». Il s’agit de son deuxième single qu’elle publie depuis la signature de son contrat avec l’agence américaine Steel Wool Entertainment.





Après avoir quitté sa première agence SM Entertainment, qui fut à l’origine de f(x) en 2009, la jeune artiste mène une carrière en solo au-delà des frontières sud-coréennes. Elle a sorti le 20 septembre son premier single anglais « X Part 1 » afin de marquer un nouveau point de départ international.





Amber lancera au début de l’année prochaine une tournée aux Etats-Unis et au Canada. Entre janvier et février, elle se produira dans plusieurs villes comme Chicago, Los Angeles, New York et Vancouver.