Tournée mondiale : Twice ajoute deux nouvelles dates à Tokyo

Le groupe Twice a annoncé qu’il ajoutera deux nouveaux spectacles dans le cadre de sa tournée mondiale, pour le plus grand plaisir de ONCE. Le girls band de JYP Entertainment donnera ses nouveaux concerts les 29 et 30 mars au Tokyo Dome, stade géant comptant 55 000 places.





Composé de neuf jeunes filles, Twice, qui a donné en mai le coup d’envoi de sa tournée mondiale à Séoul, s’est déjà produit dans plusieurs villes américaines et asiatiques.





Le « TWICE WORLD TOUR 2019 TWICELIGHT » comprendra au total 27 spectacles dans 17 villes différentes, dont 17 concerts organisés rien que dans l’archipel nippon. Le girls band va également sortir le 20 novembre un 2e album japonais « &TWICE ».