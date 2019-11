Vietnam : les habitants se font justice eux-mêmes contre les voleurs de chien

ⓒ Getty Images Bank

Au Vietnam, les habitants punissent eux-mêmes les voleurs de chiens, considérant que les verdicts de la justice ne sont pas suffisamment sévères.





Selon le journal VnExpress, deux cambrioleurs ont récemment essayé de voler des canidés dans la province du Gia Lai, au centre-sud du territoire. Mais les riverains, ayant découvert le pot aux roses, ont décidé de se venger en les tabassant. Résultat : l’un est mort et l’autre est gravement blessé.





En effet, le vol de chien prend une forme de plus en plus organisée dans le pays. 17 voleurs arrêtés en septembre dernier ont vendu 100 tonnes de chiens en seulement un an. Certains attribuent ce phénomène à la hausse de la consommation de viande canine dans le pays.