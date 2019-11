18e Festival du design de Séoul

Le Festival du design de Séoul se déroulera du 4 au 8 décembre 2019 au Coex, au sud de la capitale.





Créée en 2002, cette manifestation a pour but de faire découvrir de jeunes designers talentueux et d’améliorer la compétitivité des marques sud-coréennes en matière de design. Il s’agit du plus grand événement dédié à ce secteur au pays du Matin clair.





Au cours de ces 17 dernières années, ce festival a présenté un total de 1 533 marques et de 4 260 stylistes, accueillant plus d’un million de visiteurs. Il s’est imposé comme un lieu d’échange représentatif de l’industrie du design. Pour cette 18e édition, participeront de célèbres stylistes sud-coréens et internationaux et environ 250 marques.





Le thème sera « L’édition de Séoul ». Chaque designer et marque réinterprétera la capitale sud-coréene à sa manière, une ville où s’harmonisent les dernières tendances et la tradition à travers de nombreux types de produits.





Date : du 4 au 8 décembre 2019

Lieu : Coex à Séoul

Site : http://seoul.designfestival.co.kr