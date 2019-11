KMS partner, fabricant de projecteurs compacts

© KMS partner

De nos jours, de plus en plus de gens cuisinent, mangent, pratiquent des loisirs et se reposent chez eux. Du moins plus qu’avant. Cette tendance a attiré l’attention des fabricants pour lancer de nouveaux produits pouvant être utilisés et appréciés à la maison. Et l’un de ces produits à la mode est un mini-projecteur à faisceaux permettant aux utilisateurs de créer leur propre salle de cinéma n’importe où. Car de nos jours, les mini-projecteurs ou projecteurs de poches peuvent se connecter aux smartphones pour permettre à plusieurs personnes de voir et partager ensemble un film sur un écran large.

Remarquant cette tendance, l’entreprise KMS partner a lancé pour la première fois en Corée du Sud un mini-projecteur à faisceaux de 100 lumens ANSI, ce qui est l’équivalent à la puissance lumineuse de 100 bougies, soit trois fois plus puissants que les mini-projecteurs existants.





