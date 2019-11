Eclaircie sur le front de l’emploi en Corée du Sud

© YONHAP News

La Corée Sud a enregistré en octobre une forte augmentation du nombre de nouveaux emplois. Selon le Bureau national des statistiques, plus de 27,5 millions de personnes travaillaient le mois dernier, soit un chiffre en hausse de 419 000 sur un an. Ce chiffre est aussi la deuxième augmentation mensuelle de plus de 400 000 cette année, après les 452 000 en août, et la plus forte pour un mois d’octobre depuis 2014.





Le pays a aussi créé plus de 300 000 emplois pour le troisième mois consécutif, ce qui fait penser aux analystes que le marché du travail local montre des signes de reprise. Autre chose aussi à noter, c’est que le taux d’emploi, qui est le rapport entre ceux qui travaillent et la population en âge de travailler entre 15 et 64 ans, a atteint 67,3 % le mois dernier, soit le chiffre le plus élevé enregistré pour un mois d’octobre depuis 1989.





Toutefois, tout n’est pas rose dans ce tableau. Premièrement du fait que la situation de ceux dans la quarantaine, la colonne vertébrale de l’économie locale, continue de se dégrader. Deuxièmement que les emplois récemment créés sont loin d’être des emplois durables et bien rémunérés.