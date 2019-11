Le « gugak », ou la musique traditionnelle coréenne, évolue lentement. Il faut parfois des années pour qu’une nouvelle mélodie soit connue et appréciée du public. Mais, une fois qu’une certaine popularité s’acquiert, elle dure très longtemps. Le succès de « Comme c’est embarrassant ! », interprété par le groupe de pop ethnique Project Lak, en est un excellent exemple. Si vous êtes fans des émissions de variétés sud-coréennes, cette chanson doit vous être familière. Elle est sortie pour la première fois en 2007, mais il lui a fallu un certain temps pour qu’elle attire l’attention du grand public. Aujourd’hui, des extraits de cette mélodie sont largement utilisés comme effet sonore pour les émissions de variétés en raison de ses paroles amusantes et son rythme joyeux. Les paroles de cette chanson relatent la situation embarrassante dans laquelle se trouve la tortue du pansori « Sugungga » ou « Le chant du palais sous les mers ». La pauvre créature a passé toute sa vie dans la mer, mais elle doit maintenant sortir du grand bleu et ramener un lapin, un animal qu’elle n’a encore jamais vu, pour soigner la maladie de son souverain, le Roi-Dragon de la mer du Sud.





« Sugungga » est l’un des cinq classiques de pansori qui subsistent encore de nos jours. Cette pièce relate l’aventure d’une tortue qui a pour mission d’aller chercher le foie d’un lapin pour le Roi-Dragon atteint d’une grave maladie. La fidèle tortue réussit à convaincre le lapin de la douceur de la vie sous les mers et à le guider vers le royaume sous-marin. Le lapin est fou de bonheur en voyant le spectacle qui se déploie devant ses yeux, mais il ne tarde pas à se rendre compte que sa vie est en danger : le Roi-Dragon doit manger le foie du pauvre animal pour guérir. Le lapin se sauve donc en prétendant que son foie est resté à terre et qu’il doit aller le chercher. Il s’échappe difficilement de la ruse du Roi des mers mais ne tarde pas à être pris dans un filet jeté par des bûcherons. Il se sert de son astuce pour éviter une nouvelle fois le danger : il demande aux mouches bleues de pondre des œufs sur son corps afin de faire le mort et de tromper ainsi les hommes.





A peine échappé des mains des bûcherons, il se dirige en toute hâte vers son gîte. Et cette fois, l’animal se trouve pris dans les griffes d’un aigle. Il suffit pour le prédateur de quelques battements de ses grandes ailes pour emmener la proie dans son nid. Le lapin qui risque de mourir d’un instant à l’autre invente soudain un mensonge : il dit à l’aigle qu’il vient d’obtenir une poche magique du Roi-Dragon, qui produit n’importe quelle nourriture que l’on désire. Il récite ensuite une longue liste de la nourriture préférée de l’oiseau comme les intestins de cochon et des poussins, et raconte qu’il a caché ce trésor dans une grotte au pied de la montagne. L’aigle l’y emmène, s’attendant à ce que l’animal revienne avec la poche magique. Bien sûr, il ne reverra plus jamais le lapin.





Ces anecdotes n’ont rien à voir avec l’intrigue principale de « Sugungga ». Elles ont été rajoutées pour mettre en valeur l’ingéniosité du lapin et rendre l’histoire encore plus comique.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Comme c’est embarrassant ! » interprété par le groupe Project Lak

2. Un passage de « Sugungga » interprété au chant par Park Cho-wol

3. Un passage de « Sugungga » interprété au chant par Nam Hae-seong en compagnie de Kim Cheong-man au tambour