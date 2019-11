Showcase : « Numb » de CIX

CIX est de retour avec le 2e opus de ses albums en série.

Lors de la sortie de son album « Hello, Strange Place », le groupe a également dévoilé des clips traitant de problèmes sociaux à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires, tels que la période difficile que les adolescents passent pour réussir à l’examen d’entrée à l’université, les violences au sein des instituts privés, l’indifférence et les familles décomposées. Ces vidéos ont beaucoup attiré l’attention.

Le titre phare « Numb » est une chanson dance, basée sur le hip-hop, qui transmet un message aux adolescents qui perdent leur rêve et deviennent de plus en plus insensibles suite à l’indifférence et au détachement des adultes. Accompagné d’une performance dynamique propre à CIX, ce tube donnera une impression puissante.





Pour en savoir plus, consultez la chaîne YouTube de KBS WORLD Radio !