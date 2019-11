Les dessins animés en Corée du Nord

© KBS

La Corée du Sud est un grand pays en matière de dessins animés. Ses studios d’animation continuent de produire de nombreuses séries réalisées en images de synthèse ; et le public sud-coréen est très friand de cette forme d’art populaire, comme le montre le succès immense de « Frozen », le long métrage animé de Disney, qui a vendu plus de 10 millions d’entrées en Corée du Sud en 2014 et dont la suite vient de sortir dans les salles obscures. Et la Corée du Nord ? Ses studios et ses animateurs, connus pour faire de la sous-traitance pour des entreprises internationales, ont acquis une relativement bonne réputation dans le domaine.





« Le premier studio d’animation de Corée du Nord est connu sous le nom de Studio SEK, ce qui signifie en anglais « Scientific Educational Korea ». Il a été fondé dans les années 50, dans le but de produire des dessins animés pour les enfants, tels que des films scientifiques et éducatifs. Il s’appelait à l’époque « Studio Chosun de films d’animation du 26 avril ». La division scientifique a ensuite été séparée pour devenir une entité indépendante, qui a pris le nom de Studio SEK. Ce dernier produit des dessins animés en 2D et en 3D. Même ses animations 2D utilisent des images faites par ordinateur. De l’avis des experts, la qualité des productions nord-coréennes est à la hauteur des standards internationaux », raconte Jeon Young-seon, professeur à l’Institut des humanités et de la réunification à l’Université Konkuk à Séoul.





Si vous voulez tout savoir sur les studios SEK, la série nord-coréenne intitulée « Le raton-laveur malin » et les activités de sous-traitance des animateurs nord-coréens, ne manquez pas cet épisode de Trait d’Union !