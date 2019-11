Impertinents mais Courageux (6) 겁 안 나요?

*Dialogue de la onzième semaine

PD: 이거 다 터지면 세빛고 자사고 지정 취소되겠어요.

Producteur : Si tout ça, c’est révélé, le lycée Sébit se verra annuler son statut d’école privée autonome.

태범: 저 근데... 제가 제보했다는 건 어떻게 아셨습니까?

Tae-beom : Mais dites... comment avez-vous su que c’est moi qui ai fourni les informations ?

PD: 교육청에서 취재했죠.

Producteur : On a reccueilli les informations auprès du rectorat.

태범: 어쨌든 지난번에 찍힌 우리 애들 무단 외박 영상은

Tae-beom : Quoiqu’il en soit, concernant la vidéo prise la dernière fois sur nos élèves

영구 삭제 해주시는 거 맞죠?

sortis sans permission, c’est sûr que vous l’effacez une bonne fois pour toute ?

PD: 양 선생님, 겁 안 나요? 이거 진짜 괜찮겠어요?

Producteur : Professeur Yang, vous n’avez pas peur ? Ça, ça va vraiment aller ?





*Expression à retenir

겁: nom, la crainte, la peur, la timidité

→ 겁이 나서 sous le coup de la crainte, pris de peur

안: adverbe de négation, ne… pas

→ 너 아직도 안 일어났어? Tu n’es pas encore levé ?

나다: verbe, avoir lieu, se produire

→ 소문이 났어요. Il y a une rumeur qui circule.

→ 겁 안 나요? Vous n’avez pas peur ?





*Vendredi 8 novembre

Résumé de l’histoire

L’instructrice 남정아 qui prépare les jeunes à une compétition régionale de cheerleading les raccompagne en minibus au lycée pour qu’ils ne manquent pas à l’appel du soir, mais 권수아 a disparu. Le professeur양태범 appelé en urgence, arrive sur les lieux pour aider aux recherches. Mais, où est donc passée 수아?





En réalité, la jeune fille n’en peut plus de la pression qu’elle reçoit de la part de sa mère qui la pousse sans cesse à être la meilleure pour qu’elle ait la chance d’intégrer une très bonne université. Elle finit donc par craquer, se sentant de plus en plus seule. Mais aura-t-elle le courage de mettre fin à son enfer ? Il y en a un qui en doute fermement, c’est 하준, pour qui, lui non plus, la vie est loin d’être facile. C’est justement lui qui va la retrouver et qui va la laisser entrer dans l’eau froide du lac. Il sait combien c’est difficile d’aller jusqu’au bout de ses actes même si tout est dur. Et, en effet, 수아 finit par sortir de l’eau et les deux jeunes retournent finalement ensemble vers les autres qui attendent. Tout le monde est sain et sauf et un peu dégrisé, mais comment vont-ils bien pouvoir rentrer dans l’école sans se faire remarquer ?





C’est déjà le petit matin quand ils arrivent et la 교장, la proviseure de l’établissement, est devant la porte principale pour faire bonne figure en accueillant ses élèves. L’instructrice 남정아 va alors faire une démonstration de cheerleading pour détourner l’attention de la directrice, le temps que les élèves entrent derrière son dos. Tout se termine bien mais cette escapade nocturne aura laissé des traces...









À retenir

- Ce, ceci, cela, ça 이것 / 이거

- Tout, toute, tous 다

- Être dévoilé, être divulgué, éclater터지다

- Suffixe qui marque la condition 면 si, quand, lorsque

- La désignation, la nomination지정

- Être annulé취소되다

- La forme contractée de 저-가, 제가, 저 je à la forme humble

- Mais, cependant 그런데, 근데

- Fournir des renseignements, informer 제보하다

- Comment, de quelle manière어떻게

- Savoir, connaître 알다

- Le rectorat 교육청

- Recueillir des informations, s’informer, se renseigner 취재하다

- De toute façon, de toute manière 어쨌든

- La dernière fois 지난번

- Être imprimé, être filmé 찍히다

- Nous, notre 우리

- Les jeunes, les élèves 아이들, 애들

- Sans permission무단

- La sortie외박

- La vidéo 영상

- L’éternité, pour toujours, une bonne fois pour toute 영구

- Effacer, supprimer 삭제하다

- Être correct, être exact, être sûr맞다

- Monsieur, madame, professeur선생님

- Explication de l’expression de la semaine 겁 안 나요? vous n’avez pas peur ?

- Pour de vrai, vraiment 진짜

- Être satisfaisant, ne pas être mal 괜찮다





Répétition de l’expression de la semaine

Vous n’avez pas peur ? 겁 안 나요?