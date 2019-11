Les start-up au pays du Matin clair

© pulsnews.co.kr

Cette semaine, nous chercherons à comprendre ce qu’est réellement une start-up à succès en Corée du Sud. Nous essaierons de comprendre d’abord pourquoi ces entreprises d’un nouveau genre sont de plus en plus populaires et qui les motive à faire les choses à leur façon.





© lafabriquedunet.fr

Nous explorerons ensuite le langage et les expressions, pas toujours si perméables, de ces conquistadors de l’économie 2.0. Après cette édition, les néologismes tels que « pitcher », « growth hacking », « scaler » ou encore « market fit », n’auront plus aucun secret pour vous.

Pour vous parler de tout cela, nous nous sommes rendus au 3e évènement portes ouvertes de La French Tech, où nous avons pu nous immerger parmi les jeunes acteurs de cette nouvelle économie.





© seoul.lafrenchtech.com

Nous nous intéresserons principalement à ces entrepreneurs venus de Corée, de France ou d’ailleurs et vous découvrirez également notre start-up coup de cœur.





© seoul.lafrenchtech.com

Quelques participants et intervenants ont bien voulu partager avec nous leurs points de vue respectifs sur les avantages mais aussi les inconvénients à venir s’installer au pays du Matin clair et conquérir ce marché où les consommateurs sont à la pointe des tendances.