« Dialogue avec le peuple » : retour sur l’intervention télévisée de Moon Jae-in

Le président de la République a participé le 19 novembre à une émission spéciale intitulée « Dialogue avec le peuple ». C'est la première fois qu'un tel événement télévisé est organisé depuis l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. Pendant 117 minutes, dépassant les 100 minutes initialement prévues, le chef de l'Etat a répondu aux questions posées par des citoyens sur divers thèmes d'actualité.





L'émission, présentée par le célèbre chanteur-animateur Bae Cheol-soo, était diffusée en direct par plusieurs chaînes de télévision. Les 300 citoyens invités sur le plateau ont été tirés au sort parmi quelque 16 000 volontaires. Comme il n'y avait pas de scénario préalablement établi, l'échange entre le président et les citoyens s'est déroulé de manière spontanée. Le locataire de la Cheongwadae a répondu à un total de 20 questions, dont 17 posées par ceux présents dans le studio et trois posées en ligne par des internautes.





Au sujet de l'accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon, Moon Jae-in en a attribué la responsabilité au gouvernement japonais. Sur la question de l'instauration de la paix dans la péninsule coréenne, le numéro un sud-coréen a indiqué que « si un 3e sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord se réalisait, celui-ci devrait porter ses fruits et permettre une marge de manœuvre plus importante pour les relations intercoréennes ». Il a souligné qu'il faudra impérativement réussir le dialogue avec Pyongyang, réaffirmant ainsi sa volonté de poursuivre le processus de paix dans la péninsule durant la seconde moitié de son mandat.





Interrogé sur la politique immobilière menée par l’exécutif, Moon a exprimé toute sa confiance envers les ministres concernés. Il a affirmé que son gouvernement avait réussi à juguler la hausse des prix des logements et que le marché de l’immobilier était désormais stabilisé sur l'ensemble du territoire.





Par ailleurs, le chef de l'Etat a tenu à présenter ses excuses au sujet de la nomination controversée de Cho Kuk au poste de ministre de la Justice, qui a suscité des tensions et des divisions au sein de la population. Il a toutefois tenu à rappeler l'importance accordée par son gouvernement à la réforme du Parquet ainsi qu'à la création d'une agence chargée d'enquêter sur les affaires de corruption impliquant les hauts fonctionnaires.





Enfin, aucune annonce particulière n'a été faite par le chef de l’Etat au cours de ce débat télévisé. Certains observateurs ont apprécié l'initiative en soi de la part de la présidence d'organiser un échange ouvert avec les citoyens. Mais d'autres ont déploré que certaines questions d'actualités sensibles n'aient pas été abordées, dénonçant même une « pré-campagne » du pouvoir en vue des élections législatives prévues en avril prochain.