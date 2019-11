Le Parlement vote pour le changement de statut des pompiers

ⓒYONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté cette semaine un certain nombre de projets de loi dont un visant à accorder aux pompiers le statut de fonctionnaires de l'État. Actuellement, la quasi-totalité des 55 000 pompiers de Corée du Sud sont des fonctionnaires dépendants des gouvernements locaux. Mais avec la nouvelle législation, qui entrera en vigueur l’année prochaine, ils relèveront du gouvernement central.





Le Parlement s’est réuni en séance plénière le 19 novembre, dans un contexte de tensions entre le pouvoir et l’opposition, et a voté 89 projets de loi peu voire pas controversés, qui concernent essentiellement la vie quotidienne du peuple. Parmi ces textes, six avaient donc pour but de transformer le statut des pompiers. L’objectif de cette nouvelle législation est de permettre une organisation plus efficace des interventions des soldats du feu, mais également d'améliorer leur équipement et leurs conditions de travail. L'Agence nationale de gestion des urgences prévoit de finaliser l'élaboration et l’adoption des actes subordonnés d'ici mars 2020 pour une entrée en vigueur dès le 1er avril.





Depuis l'introduction de la loi sur les fonctionnaires locaux en février 1973, les pompiers étaient classés en deux catégories différentes : fonctionnaires de l'État et fonctionnaires de gouvernements locaux. En 1992, chaque grande ville et province s’est vu doter d'un centre des pompiers. Le problème, c'est que l'équipement et les conditions de travail dépendaient largement de l'état financier de la collectivité territoriale dont ils relevaient. C'est à partir de ce constat que l'idée est venue d'organiser et financer les services des pompiers à l'échelle nationale.





En 2011, Yoo Jung-hyun, le député du Grand Parti National (GPN), ancêtre du Parti Liberté Corée, a soumis un projet de loi dans ce sens à l’Assemblée nationale pour la première fois. Pourtant, ce n’est qu’en 2014 que de véritables discussions ont débuté au sein du Parlement, suite à la chute d'un hélicoptère transportant des pompiers dans la ville de Gwangju, dans le sud-ouest du pays. Cet accident a permis de faire la lumière sur le manque et la vétusté du matériel mis à la disposition des pompiers, ainsi que sur leurs conditions de travail dégradées. Cependant, les débats butaient sur des obstacles comme notamment la question du financement.





Le projet a eu le vent en poupe lorsque le président Moon Jae-in a fait de la réforme du statut des pompiers l’une de ses promesses électorales lors de la campagne présidentielle. Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, il n'a cessé d'insister sur la nécessité de ce changement. Un consensus sur le dossier s’est finalement dégagé entre les partis politiques et, dès l’année prochaine, les pompiers sud-coréens auront tous le statut de fonctionnaires de l’État.





À l’heure actuelle, ils sont 98,7 % à relever des gouvernements locaux et seuls 1,3 % dépendent du gouvernement central. Grâce à l’uniformisation de leurs statuts, ils pourront désormais bénéficier de meilleures conditions de travail, plus homogénéisées, le manque de matériel et de personnel devrait être résolu, et le système de réaction aux catastrophes devrait également être amélioré. La nouvelle législation prévoit de permettre au patron de l’Agence nationale de gestion des urgences de diriger les chefs des centres des pompiers et des casernes locales en cas de nécessité.