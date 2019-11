Séoul repousse l'échéance du GSOMIA mais sous condition

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a décidé de suspendre, sous condition, le non-renouvellement de son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon. C'est ce qu'a annoncé, vendredi, la Cheongwadae. Cela devrait ouvrir la voie au règlement du conflit commercial entre les deux pays, provoqué par la décision de Tokyo d'imposer des mesures restrictives commerciales aux exportations de ses composants de semi-conducteurs vers la Corée du Sud et de retirer son voisin de sa « liste blanche » des partenaires commerciaux privilégiés.

Lors d'un point de presse, le premier conseiller adjoint du bureau présidentiel à la sécurité nationale, Kim Yoo-geun a annoncé que l'expiration de ce traité militaire, initialement prévue le 22 novembre à minuit, était suspendue mais que cela n'empêchait cependant pas une possible résiliation si celle-ci est jugée nécessaire. Il a ajouté que l'administration Abe avait exprimé sa compréhension à l'égard de la décision du gouvernement sud-coréen. Selon Kim, celui-ci a également décidé de suspendre la procédure lancée devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre les mesures de restrictions imposées par le Japon sur ses exportations de produits technologiques vers la Corée du Sud, alors que des discussions bilatérales à ce sujet étaient en cours.

Cette annonce intervient 144 jours, soit presque cinq mois, après le début des mesures restrictives initiées par le gouvernement nippon, 112 jours, soit près de trois mois après l'exclusion du pays du Matin clair de sa liste blanche commerciale, et enfin trois mois après la décision de Séoul de ne pas reconduire le GSOMIA.

Hier, la Cheongwadae a réuni le Conseil de sécurité nationale (NSC) afin de prendre une décision quant à cet accord militaire. Au cours de la réunion, tenue en présence du président Moon Jae-in, les membres permanents du NSC ont opté pour une suspension sous condition de sa résiliation, une décision entérinée par le chef de l'État.

De son côté, le Japon a annoncé que, dans l'immédiat, il ne prévoyait pas de changement concernant ses mesures commerciales prises à l'encontre de la Corée du Sud mais qu'il allait poursuivre ses discussions avec Séoul sur la question du contrôle des exportations.

Ainsi, la fin du pacte militaire sud-coréano-japonais est suspendue au dernier moment, seulement six heures avant son expiration. En effet, un consensus régnait entre les deux nations sur la nécessité d'éviter le pire dans leurs relations bilatérales, et les efforts déployés dans ce sens ont porté leurs fruits. Les craintes sur un éventuel affaiblissement de l'alliance entre Séoul et Washington, et plus largement sur la coopération trilatérale avec Tokyo se sont également dissipées.





Cependant, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a fait savoir que sa décision de poursuivre le dialogue avec l'administration Moon sur le contrôle de ses exportations n'avait rien à voir avec la suspension du non-renouvellement du GSOMIA par Séoul.





Comme les points de vue entre les deux voisins divergent toujours, les avancées dans les discussions risquent de tarder.