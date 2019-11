Bijou se produira en concert le 29 novembre

Date : le 29 novembre 2019

Lieu : Handin Space à Seongnam

Bijou montera sur scène le 29 novembre au Handin Space à Seongnam dans la province de Gyeonggi.

Le duo mixte, initialement composé de Choi Dabi et Joo-min, a fait ses débuts en 1998. Dabi, dont le vrai nom est Choi Hee-jin, a participé à cette formation jusqu’au 3e album, avant de se lancer dans une carrière en solo.

Après avoir publié deux albums sous son nom de scène Dabi, l’auteure-compositeur-interprète a quitté la scène définitivement pour se consacrer à ses études en France.

La nouvelle vocaliste Moon Yun-ji a rejoint Joo-min en 2017 et le duo a publié « Summer Night » après huit années d’absence. Bijou a sorti son 8e album « Come to my arms » signé par le leader Joo-min, également apprécié en tant que producteur.