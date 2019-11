Un concert collectif de trois vocalistes aura lieu le 1e décembre

Date : le 1er décembre 2019

Lieu : Gymnase Jangchung à Séoul

Deux chanteurs et une chanteuse, très populaires dans les années 2000, se réuniront cet hiver pour un spectacle collectif. Ce sont Jo Sung-mo, Kim Tae-woo et Park Kee-young, qui ont lancé leur carrière musicale entre 1998 et 1999.

Intitulé « From Now On », ce spectacle se tiendra le 1er décembre dans le gymnase Jangchung à Séoul. Rappelons que Jo Sung-mo a rencontré un succès phénoménal dès la sortie de son premier album. Il en aurait vendu plus de 10 millions d’exemplaires.

Park Kee-young, qui a débuté la même année que lui, est surnommée la super diva, maîtrisant divers genres musicaux allant du rock jusqu’à l’opéra en passant par le tango. Enfin, Kim Tae-woo, vocaliste principale du groupe god, a lancé sa carrière en solo en 2006.