En Chine, les mères de famille avec des facilitées financières importantes sont devenues une catégorie à part entière sur le marché de la consommation. Et elles sont désignées sous le terme de lama et dama.

Lama est une abréviation de mala mama, qui signifie « maman chaude et épicée » en chinois. Ce terme désigne en fait les jeunes mamans qui n’ont aucun problème financier et qui sont souvent au courant de tout. Nées dans les années 1980, elles sont sensibles aux dernières modes et tendances et ont un pouvoir d’achat élevé.





A l’opposé, dama signifie tantes ou vieilles femmes. Et ces jours-ci, le terme fait référence aux femmes d’âge moyen qui ont une influence sur l’économie locals avec leur grande aisance financière. Les damas se sont ruées pour acheter plus de 300 tonnes d'or sur les marchés étrangers en 2013, quand le prix de l’or a chuté, ce qui a attiré l’attention des médias américains. Et maintenant que le prix du métal jaune repart à la hausse, leur pouvoir financier a décuplé.

Par ailleurs, le nombre de Chinoises dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine s’élève à 400 millions. Ainsi, plus ces femmes puissantes vont participer aux activités économiques du pays, plus l’économie chinoise devrait changer rapidement.