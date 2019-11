Comédie musicale : « The Bodyguard »

Le célèbre film américain « The Bodygard » débarque en comédie musicale. Cette pièce sera jouée du 28 novembre 2019 au 23 février 2020 au LG Arts Center. Présentée pour la première fois en Corée du Sud il y a trois ans, elle a attiré 90 000 spectateurs.





Son adaptation en comédie musicale a nécessité six ans de travail. Sa première représentation a eu lieu en décembre 2012 à West End, le quartier des théâtres à Londres.





Le film original, réalisé en 1992, a fait sensation dans le monde entier. Vous vous en souvenez certainement, cette histoire d’amour entre une chanteuse extrêmement populaire, jouée par Whitney Houston, et son garde du corps, Kevin Costner. Quelques morceaux de sa bande originale tels que « I Will Always Love You », « I Have Nothing » et « Run To You » sont restés au sommet du classement de musique Billboard pendant une dizaine de semaines. Les spectateurs pourront donc apprécier ces chansons interprétées en live sur scène par les acteurs.





Date : du 28 novembre 2019 au 23 février 2020

Lieu : LG Arts Center à Séoul

Site : http://www.lgart.com/