A quoi ressemblent les saunas de Corée du Nord ?

© KBS

Alors que l’hiver arrive sur la péninsule coréenne et que les premiers froids sont apparus, beaucoup de sud-Coréens se rendent dans les saunas – aussi appelés jjimjilbang – pour se réchauffer. Ces jjimjilbang constituent l’un des endroits les plus agréables à visiter pendant les longs hivers coréens. Et en Corée du Nord ? A quoi ressemblent les saunas au nord de la frontière ? Sont-ils populaires ? Y en a-t-il beaucoup ? Où peut-on les trouver ?





« On peut trouver des saunas dans plusieurs endroits en Corée du Nord, par exemple à l’hôtel Ryugyong à Pyongang, ainsi que dans les établissements culturels appelés Unjongwon (은정원), ce qui signifie « lieu d’amour et de bonté, donné par le dirigeant. » Ces unjongwon ont été construits à Pyongyang et dans diverses provinces à travers le pays. Il y a des saunas fabriqués avec des stalactites. Les nord-Coréens croient que ce matériau améliore la circulation sanguine et protège l’estomac. Les saunas à stalactite sont très populaires et en général débordent de clients. Il existe des saunas pour des couples, comme des couples mariés, pour une seule personne, ou encore des endroits où des groupes de 30 personnes peuvent entrer », répondKang Mi-jin. Cette réfugiée nord-coréenne travaille pour le site d’information en ligne Daily NK (1), spécialisé sur la Corée du Nord et basé à Séoul. Récit.