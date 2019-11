Impertinents mais Courageux (7) 잘 났어

*Dialogue de la onzième semaine

재영: 진짜? 너 그럼 시험은 어떻게 되는 거야?

Jae-young : Vraiment ? Alors, comment ça va se passer pour les examens ?

태평: 대체 시험 보는 건가?

Tae-pyung : Tu vas passer les épreuves de remplacement ?

하준: 당연히 봐야지. 억울하게 시험도 못 봤는데.

Ha-joon : Bien sûr qu’il doit les passer. Injustement, il n’a pas pu les passer.

나연: 아, 김열 시험 봐서 1등 탈환하면 나 등수 내려가겠네.

Na-yeon : Ah, Kim Yeol, si tu passes les exams et reprend la première place, moi, mon classement va descendre.

열: 어떡하냐. 미안해서.

Yeol : Comment faire. Je suis désolé.

안 그래도 긴장하는 사람들 많을 텐데 내가 좀 살살 볼까?

Même si ce n’est pas le cas, il y en a beaucoup qui doivent être nerveux. Et si je les passais sans forcer ?

뭐 전교 1등 지겹기도 하고.

Être le premier de l’école, c’est ennuyeux, quoi.

나연: 어, 잘 났다 잘 났어.

Na-yeon : Oh, la grosse tête, t’as la grosse tête.





*Expression à retenir

잘: adverbe, bien

→ 그는 한국말을 잘 해요Il parle bien coréen

나다: verbe, naître

→ 이 마을에서 그가 났어요. C’est dans ce village qu’il est né.

→ 잘 났어 T’as la grosse tête





*Vendredi 29 novembre

Résumé de l’histoire

Certains élèves reçoivent beaucoup de pression de la part de leurs parents. Et c’est le cas, entre autres, de 권수아 dont la mère fait tout pour que sa fille soit première de l’école. Mais, jusqu’à maintenant, elle n’est que deuxième, si l’on peut dire, avec toujours 김열 devant elle. Or, les 중간고사, les partiels approchent, et la tension monte pour tout le monde et surtout pour 수아.





Mais un concours de circonstances va bouleverser la donne et surtout donner l’opportunité à la jeune fille de se retrouver en tête du classement. En effet, un jour, pendant le cours, le professeur 양태범 surprend 강연두 en train de regarder son téléphone. C’était 열 qui lui avait envoyé un message. Or sur son téléphone se trouve attachée une petite mascotte qui, soi-disant, lui porte bonheur pendant les examens.





수아 est totalement effondrée quand le professeur lui confisque son portable, et cela jusqu’à la fin des examens. Alors, 열 qui se sent coupable, se résoud à entrer dans la salle des professeurs à l’heure du déjeuner pour récupérer le gri-gri en question. Mais, bien que caché derrière le bureau d’un professeur, il se fait surprendre. Heureusement son statut de meilleur élève lui évite une punition et, de son côté, il a pu récupérer le porte-bonheur de 수아. Mais entretemps, un autre événement s’est passé.





Le professeur 임수용 s’est fait, malencontreusement, bousculé dans le couloir et sa sacoche est tombée et s’est ouverte. Il s’est mis à courir après les fautifs, et 수아 qui se trouvait là a pris la clé USB de l’enseignant, clé sur laquelle se trouvait les sujets des examens. Après en avoir fait une copie, elle met la clé dans le cartable de 열. Très vite, le professeur s’est rendu compte de la disparition de sa clé USB et l’une des profs qui se trouvait dans la salle lui a dit qu’elle avait vu 열, pendant l’heure du déjeuner, autour de son bureau.





Pour 임수용, c’est clair. C’est 김열 qui a volé sa clé et il la trouve, en effet, dans son sac qu’il vide devant les autres élèves. La stupéfaction est totale. 열 est immédiatement renvoyé de l’école pour trois semaines avec interdiction de passer les examens. Quant à 권수아, elle est bien sûr heureuse. Plus personne ne lui ravira la première place…









À retenir

- Pour de vrai, vraiment 진짜

- Tu, toi 너

- Alors, donc그러면, 그럼 (forme abrégée)

- Un contrôle, un test, un examen 시험

- Comment, de quelle manière어떻게

- Marcher, fonctionner, devenir, se passer 되다

- Remplacement, substitution대체, 대체 시험 épreuve de remplacement

- Passer un examen시험(을) 보다

- Naturellement, évidemment 당연히

- Injustement 억울하게, 억울하다 être mécontent suite à une injustice dont on a été l’objet

- Adverbe de négation qui exprime l’impossibilité 못

- Le rang 등, 등수, le grade, le rang, 1 등 la première place

- Reprendre, reconquérir 탈환하다

- Le suffixe 면 qui exprime la condition, si

- Le pronom je 나, 내가 (la forme contractée de 나-가)

- Descendre, baisser 내려가다

- Être désolé미안하다

- L’adverbe de négation 안

- Cependant, néanmoins, toutefois 그래도

- Se tendre, se crisper, être nerveux긴장하다

- Une personne사람, des personnes, des gens 사람들

- Être nombreux많다

- Doucement, légèrement살살

- Toute l’école, tout l’établissement 전교

- Être assommant, être ennuyeux 지겹다

- Explication de l’expression de la semaine 잘 났어 t’as la grosse tête





Répétition de l’expression de la semaine

T’as la grosse tête 잘 났어