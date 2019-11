Franck Atlani : Français, vit à Séoul

Il arrive que nous disions bon vent à certains de nos collaborateurs, mais nous souhaitons aussi la bienvenue à nos nouvelles recrues. Franck Atlani ne fait pas exception. Arrivé ce mois-ci dans notre service, Franck est un homme plein de ressources.





Dans cet entretien tout en détente, il nous confie mettre à la disposition des auditeurs son savoir et son talent. Sa voix résonne désormais sur nos ondes les lundis et mardis grâce à l’émission « Séoul au jour le jour » et chaque premier samedi du mois dans votre rubrique « Un regard sur la Corée », afin de vous inviter aux meilleurs événements du mois au pays du Matin clair.





Pour retrouver notre entretien en image, rendez-vous sur ce lien :

http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=f&menu_cate=people&id=&board_seq=375343&page=