Yoo San-seul

Nom réel : Yoo Jae-seok

Date de naissance : le 14 août 1972

Début : 2019

Yoo Jae-seok est l’un des comiques et animateurs d’émissions de variétés les plus populaires en Corée du Sud. Il a fait ses débuts en tant que comique en 1991 à travers un concours de gag organisé par la chaîne KBS.

Sa carrière n’a pas vraiment décollé pendant les dix premières années. Cependant, dès la fin de l’année 1999, il a commencé à se faire connaître du public via plusieurs émissions télévisées. Et c’est dans les années 2000, avec le succès de ces programmes, qu’il s’est imposé comme le meilleur animateur du pays.

En 2019, Yoo a participé à l’émission « Hangout with Yoo » diffusé sur la chaîne MBC, dans laquelle il fait ses débuts en tant que chanteur de trot sous son nom de scène « Yoosanseul ». Suite à ce programme, il a sorti un album toujours sous ce nom.

Intitulé « Ppong For You », cet opus inclut deux titres au style trot, « La sortie 5 de la station de métro Hapjeong » et « Le réaménagement de l’amour », ainsi que des versions instrumentales. Plusieurs musiciens célèbres de ce genre musical ont participé à la composition de la musique et à l’écriture des paroles.





Ppong For You (album, novembre 2019)