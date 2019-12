ⓒ HAMINWOO Official Facebook

Date de naissance : le 6 septembre 1990

Début : 2010 au sein du groupe ZE:A





Ha Min-woo est un membre du groupe ZE:A où il est en charge du chant et du rap. Il est aussi un excellent danseur. Avant ses débuts comme chanteur, il a été le leader d’une troupe de danse. Après ses débuts, le groupe a sorti plusieurs albums et les membres ont mené des activités non seulement musicales, mais aussi dans d’autres domaines tels que des feuilletons, des films et des émissions de variétés.

En 2015, Ha Min-woo est parti au service militaire à l’âge de 25 ans et a passé environ deux ans dans l’armée avant de revenir dans la vie civile en 2017. L’année suivante, il a sorti son premier solo album « The Rosso ». Ayant pour thème « l’obscurité et la clarté de l’intérieur de Ha Min-woo », ses cinq titres représentent divers aspects de l’artiste, tantôt charismatique, tantôt enjouée.

En 2019, il a lancé son deuxième album. Intitulé « The Tempo », il inclut sept chansons qui montrent des charmes variés du jeune homme.





The Rosso (mini-album, janvier 2018)

The Tempo (mini-album, octobre 2019)