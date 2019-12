Les émissions musicales en perte de vitesse

ⓒ Getty Images Bank

Les trois principales chaînes de télévision de Corée du Sud ont chacune leur propre émission consacrée à la k-pop. Pour être plus précis, il s’agit de « Music Bank » sur KBS, de « Show ! MusicCore » sur MBC et de « Inkygayo » sur SBS.





Autrefois, ces programmes avaient une influence majeure dans l’industrie de la musique populaire. Le nombre d’apparitions dans ces émissions correspondait, en fait, à la popularité des artistes.





La multiplication des chaînes et des plateformes a complètement changé la donne. Résultat, les émissions musicales affichent une part d’audience inférieur à 1 % et certains musiciens, censés remporter le premier prix de ces concours, ne pointent même plus le bout de leur nez.