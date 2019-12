Le groupe Hyukoh se lancera en 2020 dans une tournée mondiale

ⓒ KBS

Hyukoh se produira devant un public international à partir de l’année prochaine. Son agence DooRooDooRoo Artist Company a récemment dévoilé le calendrier de la tournée mondiale du groupe de musique indépendante sud-coréen.





Baptisée « HYUKOH 2020 WORLD TOUR », cette tournée lancée le 8 février à Séoul comprendra au total 44 spectacles dans 42 villes de 19 pays.





Rappelons que Hyukoh, qui se compose de quatre membres, Oh Hyuk, Im Dong-gun, Lim Hyun-jae et Lee In-woo, a débuté en 2014. Associant le punk, la new-wave et la pop, le groupe séduit le public par son univers musical unique.