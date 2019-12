La Chine possède le plus grand nombre d’établissements diplomatiques dans le monde

ⓒ Getty Images Bank

La Chine dispose du plus grand réseau diplomatique au monde. C’est ce que montre l’Indice mondial de la diplomatie 2019, publié la semaine dernière par le think tank australien Lowy Institute.





D’après ces données, l’empire du Milieu compte 276 établissements diplomatiques aux quatre coins du monde, soit trois de plus que les États-Unis. Il s’agit plus précisément de 169 ambassades, 96 consulats, huit missions permanentes et trois autres bureaux. Un résultat qui laisse entrevoir l’ambition du pays de s’imposer comme une puissance diplomatique.





Ces deux dernières années, elle a ouvert des ambassades dans cinq pays qui ont établi des relations diplomatiques avec elle, après qu’ils les aient rompues avec Taïwan. Ce sont le Salvador, le Burkina Faso, la Gambie, le Sao Tomé-et-Principe et la République dominicaine.