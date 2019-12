Des voleurs d’oignons font fureur en Inde

ⓒ Getty Images Bank

En Inde, les oignons font de plus en plus l’objet de vols. D’après le magazine India Today, un magasin au Bengale-Occidental s’est fait récemment volé ces légumes pour une valeur totale de 50 000 roupies, l’équivalent de 630 euros. Ce qui est remarquable, c’est que le voleur a pris seulement les oignons, sans toucher à l’argent de la caisse. Et au Maharashtra, un camion qui transportait 40 tonnes d’oignons a été intercepté et vidé.





Ce phénomène est lié à la chute de l’offre de ce produit agricole due aux fortes pluies. Les oignons ont vu leur prix tripler en un an pour atteindre 60 roupies le kilo, soit 67 centimes d’euro. Face à cette situation, le gouvernement a même interdit ses exportations fin septembre dernier. Les oignons se trouvent dans la plupart des plats indiens, de quoi inquiéter la population.