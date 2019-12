Namsan Contemporary 2019 : « Lee Seo-yoon & Shin Seung-yeol - Fabriquer »

Le Théâtre traditionnel de Namsan propose depuis 2017 une série baptisée « Namsan Contemporary - La tradition cherche le chemin ».





Il s’agit d’un programme qui vise à combiner la tradition et la modernité à travers la collaboration entre des artistes de musique traditionnelle coréenne et ceux d’autres genres variés afin de créer des contenus nouveaux et liés à l’art traditionnel.





Dans ce cadre, le spectacle « Lee Seo-yoon & Shin Seung-yeol - Fabriquer » sera présenté les 13 et 14 décembre.





Lee Seo-yoon est un danseur traditionnel coréen et couturier-styliste de hanbok, le costume traditionnel du pays du Matin clair. L’artiste donne une nouvelle interprétation à la danse coréenne. Il cherche à présenter des spectacles d’un nouveau style dans le domaine de la danse et de la musique coréennes.





Date : les 13 et 14 décembre 2019

Lieu : Théâtre traditionnel de Namsan à Séoul

Site : https://www.hanokmaeul.or.kr/