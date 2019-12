Cow Gold et son sel liquide

© COWGOLD

Cow Gold est une petite entreprise sud-coréenne qui a vu le jour en 2016. A ses débuts, elle faisait d’abord des systèmes de raffinage du sel pour des producteurs de sel locaux. Et puis un jour, son président a eu l’idée de créer une entreprise qui combinerait la technologie d’élimination des impuretés de l’eau de mer et la production de sel. Et c’est comme ça qu’a vu le jour son produit phare son sel « bitnoeul ».





En fait, le plus étonnant avec ce produit est que ce sel raffiné se présente sous la forme d’un liquide, et non d’une poudre. Quelque chose pour lequel les consommateurs ne sont pas encore très familiers. Mais pour les aider à l’utiliser facilement, Cow Gold a mis au point un spray de sel liquide utilisant la technologie des nanoparticules.