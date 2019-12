« Love You I Do », 4e opus officiel de Jung Joon-il

Jung Joon-il est un auteur-compositeur-interprète né en 1983. Après avoir remporté le prix d’argent lors du concours de musique de Yoo Jae-ha en 2004, il a débuté en 2009 au sein du trio masculin « Mate ».

Le vocaliste sort en novembre 2011 son premier album en solo « Lovers », avant de partir servir sous les drapeaux deux mois plus tard. Dès son retour à la vie civile, il se produit en concert et publie en novembre 2013 un nouveau single « Next Winter », puis son 2e opus officiel en janvier 2014. Il a fallu attendre trois ans pour découvrir son troisième album composé de huit ballades.

Après avoir sorti son premier album de reprises en novembre 2018, Jung a publié le 30 octobre son 4e album « Love You I Do », composé de huit morceaux qu’il a signés. Il prouve une fois de plus son grand talent en tant que compositeur et parolier à travers ce nouvel album.

A l’occasion de cette sortie, le chanteur a donné six concerts du 8 au 17 novembre dans le Samsung Hall de l’université Ewha à Séoul.