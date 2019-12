Les conditions météorologiques dans la musique traditionnelle

Il y a environ 600 ans, après la chute de la dynastie Goryeo, un grand nombre de sujets loyaux à l’ancien royaume se sont retirés de la vie politique pour vivre en cachette dans les montagnes qui entourent le comté de Jeongseon, dans la province de Gangwon. Ils ont composé des poèmes dans lesquels ils chantaient leur amour éternel pour Goryeo et le regret d’avoir quitté leur famille et leur village natal. Quelques années plus tard, les habitants de Jeongseon se sont mis à chanter ces vers, et ce serait l’origine de « Jeongseon Arari », qui a la plus longue histoire parmi une soixantaine de versions différentes d’« Arirang ».





Il y en a d’autres qui pensent, de leur côté, que la fameuse chanson puise son inspiration dans l’histoire d’amour entre un jeune homme et une jeune femme qui vivaient chacun des deux côtés d’une rivière. Ils se sont donné rendez-vous un jour pour aller voir les camélias, mais de fortes pluies, la nuit précédente, ont provoqué une importante crue, les empêchant de traverser le cours d’eau. Il est dit que les paroles qui disent « Va-t-il neiger ? Va-t-il pleuvoir ? Ou y aura-t-il une tempête de pluie ? Des nuages noirs s’amoncèlent sur le mont Mansu » sont basées sur cette histoire.





Autrefois, les conditions météorologiques exerçaient des impacts importants sur la vie des êtres humains, et le mauvais temps était souvent considéré comme un obstacle majeur à la formation d’une relation amoureuse. En revanche, le fait de braver le mauvais temps était preuve d’un amour ardent et fort. Les paroles de la chanson traditionnelle « Le vent » en sont un bon exemple :





« Le vent souffle comme pour ébranler la terre et la pluie qui se déverse.

Mon bien-aimé a promis de venir me voir ce soir, mais comment peut-il braver ce vent et cette pluie ?

S’il vient vraiment, cela veut dire que nous sommes destinés l’un pour l’autre. »





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Jeongseon Arari » interprété par le groupe Affogato

2. « Le destin émanant du Ciel » interprété au chant par Ha Yun-ju

3. « Le chant de la pluie froide » interprété par l’ensemble Sinawi