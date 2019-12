Comment fonctionne le système d’assurances en Corée du Nord ?

© Getty Images Bank

Chaque personne, au cours de sa vie, est exposée à de nombreux types de risques. Une maladie telle que le cancer, un accident de voiture, un désastre naturel, un vol... C’est pour protéger les individus et les dédommager en cas de malheur que les systèmes d’assurances, publiques et privées, ont vu le jour. Dans les pays développés, les assurances sont devenues un secteur très florissant. Et en Corée du Nord ? De tels systèmes existent-ils ? Comment les nord-Coréens sont-ils assurés en cas de catastrophe ?





« La Corée du Nord ne possède pas de système d’assurance de santé comme en Corée du Sud, parce qu’en principe l’Etat est socialiste et offre donc à sa population des soins et des traitements gratuits. Ceci dit, le Nord dispose tout de même d’un système de dédommagement en cas d’accident du travail », raconte Chung Eun-chan, professeur à l’Institut pour l’éducation sur la Réunification. Explications.