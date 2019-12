Impertinents mais Courageux (8) 애쓰셨네요.

*Dialogue de la onzième semaine

열: 애쓰셨네요.

Yeol : Vous vous êtes donné du mal.

병재: 네가 원하면 최선을 다할 생각이다, 이 소송

Byung-jae : Si tu veux, je suis prêt à faire le maximum pour cette poursuite.

열: 그때 학교에서 했던 말과는 영 다르시네요.

Yeol : C’est complètement différent avec ce que vous avez dit à ce moment-là à l’école.

병재: 미안하다. 이 말부터 했어야 됐는데. 너 믿는다고.

Byung-jae : Désolé. C’est par ça que j’aurais dû commencer. Te dire que je tecroyais





*Expression à retenir

애쓰다: verbe, faire des efforts, s’efforcer de, faire son possible pour

→ 그는 문제를 해결하려고 애썼어요

Il a fait son possible pour résoudre le problème.

→ 애쓰셨네요 Vous vous êtes donné du mal.





*Vendredi 6 décembre

Résumé de l’histoire

김열 a injustement été accusé d’avoir volé la clé USB du professeur 임수용, alors que c’est 권수아 qui a subtilisé la clé du professeur et qui, après en avoir fait une copie, l’avait glissé dans le sac de 열 en espérant ainsi pouvoir se débarasser de celui qui l’empêche d’être la première au classement.

Et cela a marché. Mais, depuis, 수아 trouve des mots dans son casier et dans son sac disant que c’est elle la voleuse et que la vérité va bientôt être révélée. Pour la jeune fille, c’est une catastrophe. Qui donc peut bien être au courant de ce s’est passé ? Elle mène donc très vite son enquête en soupçonnant, en premier, tous ceux qui lui sont proches. C’est-à-dire particulièrement 김열 et 강연두.

Or 수아 découvre qu’il y a des caméras de surveillance partout dans l’établissement. Mais, ce n’est pas l’école qui a les enregistrements, c’est une société privée. La jeune fille demande donc de l’aide à la personne qui s’occupe personnellement de son avenir, de se renseigner. Et moyennant finance et discrétion, cette personne arrive à obtenir que les enregistrements soient effacés. Mais l’employé lui dit qu’un élève du lycée Sébit est déjà passé et qu’il est en possession d’une copie.

Et cet élève n’est autre que 김열 qui sait désormais la vérité et la cause de son renvoi. Va-t-il alors révéler à tous ce qui s’est réellement passé ?









Révision des expressions des semaines 1 à 7

잘했어 bien joué, 숨 막혀 j’étouffe, 됐지? t’es satisfait, 궁금한 게 있어 il y a quelque chose qui me préoccupe, 어쩔 수 없죠 tant pis, 겁 안 나요? vous n’avez pas peur ?, 잘 났어 t’as la grosse têter





À retenir

- Explication de l’expression de la semaine 애쓰셨네요 Vous vous êtes donné du mal

- Tu네가 qui est la forme contractée de 너-가

- Vouloir, espérer, désirer 원하다

- Le suffixe 면 qui exprime la condition, si

- Le maximum, le mieux최선

- Faire de son mieux, faire tout son possible 다하다

- Projeter 생각이다

- Ce, cet, cette, ces이

- Une poursuite en justice, une action judiciaire 소송

- À ce moment-là 그때

- Une école, un établissement scolaire 학교

- Parler, dire 말하다 / 말을 하다, la parole, le mot 말

- Suffixe qui indique un fait ou une action du passé 던

- Et, avec, ainsi que 과 / 와

- Complètement, totalement, entièrement영

- Être différent다르다

- Être désolé 미안하다

- Depuis, à partir de, par 부터

- Suffixe qui marque la condition obligatoire -아야/-어야 il faut, j’aurais dû

- Tu, toi 너

- Croire en, avoir confinace en믿다

- 다고suffixe qui sert à transformer la phrase en style indirect, dire que…





Répétition de l’expression de la semaine

Vous vous êtes donné du mal 애쓰셨네요