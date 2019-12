Nouveau directeur général de la FKCCI

Fondée en 1986, la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne, mieux connue en Corée du Sud sous son sigle FKCCI, est un organisme intermédiaire de la communauté d’affaires franco-coréenne. Elle a accueilli, il y a quelque mois, son nouveau directeur général qui, malgré son jeune âge, a presque 20 ans d’expériences professionnelles.





ⓒ Prise par Lee Seula

Après avoir travaillé pendant quatre ans en tant que secrétaire général du lycée français de Séoul (LFS), Cédric Legrand, dont le nom coréen est Yoon Sung-woon, se lance dans une nouvelle aventure : les liens commerciaux et industriels reliant ses deux pays, la France et la Corée du Sud.





ⓒ Prise par Lee Seula

La FKCCI organisera demain son grand Gala, tenu chaque année depuis 1989. Ce dîner-spectacle est un des événements les plus importants et les plus attendus des expatriés français et de la communauté sud-coréenne francophile et francophone. Cet événement célébrera pour sa 30e édition l’amitié franco-coréenne sur le thème de « Extended Monaco ».