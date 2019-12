SM Entertainment organisera le Live Aid du 21e siècle à Séoul

ⓒ SM Entertainment

Séoul est désigné comme ville hôte du plus grand concert caritatif pour 2020. Il s’agit du « Global Goal Live: The Possible Dream », surnommé « le Live Aid » du 21e siècle.





Cette désignation fait suite aux efforts déployés par le producteur Lee Soo-man, qui est à la tête du label SM Entertainment et dont plusieurs vedettes de k-pop font partie, comme Super Junior, EXO, Super M ou BoA.





« Global Goal Live: The Possible Dream » vise à récolter des fonds nécessaires à la lutte contre la pauvreté à l’échelle internationale. Son organisateur Global Citizen a collecté depuis 2009 des donations à hauteur de 48,4 milliards de dollars et est venu en aide à 880 millions de personnes à travers le monde.





Plusieurs personnalités et célébrités comme Michelle Obama, Bill Gates, Hugh Jackman ou encore Leonardo Dicaprio participent à cet événement international.