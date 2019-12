La comédie musicale « Le Chat botté commence » sera proposé du 14 décembre 2019 au 9 février 2020 au Musée national de Corée.





Inspirée du fameux conte écrit par Charles Perrault « Le Maître chat ou le Chat botté », cette pièce a été créée par l’auteur de pièce de théâtre russe Evgueni Friedman, et le compositeur russe Sergey Tchekrizov. Lors de sa représentation au théâtre Pouchkine en Russie, elle a affiché complet à toutes les séances.





Il s’agit de l’histoire d’un chat doué de parole. Avec la ruse et la tricherie, il fait la fortune de son maître, fils d’un meunier sans un sous, et l’aide à se marier avec une princesse.





Les décors somptueux de la scène, les danses dynamiques des acteurs et la musique extrêmement variée, incluant aussi bien du rap, que du classique, du rock et de la pop, divertiront les spectateurs. A la fin du spectacle, il y a même une session où ces derniers peuvent chanter et se prendre en photo avec les acteurs.





Date : du 14 décembre 2019 au 9 février 2020

Lieu : Musée national de Corée

Site : www.museum.go.kr