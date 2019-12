L’exposition « K-Handmade Fair 2019 » se déroulera du 19 au 22 décembre au Coex, dans le quartier d’affaires de Séoul.





Environ 500 entreprises concernées participeront à cet événement qui permettra de dévoiler et de présenter les tendances mondiales de l’industrie de l’artisanat.





Sur le thème « Les produits faits à la main allument le feu dans le cœur », cette manifestation sera l’occasion pour les professionnels du secteur d’exposer diverses sortes d’articles faits à la main.





Deux sections spéciales seront également proposées. La « zone du voyage dans le temps » sera dédiée aux ouvrages artisanaux traditionnels et de style rétro, des années 70 et 80. Elle permettra aux visiteurs de plus de 40 ans de se rappeler à leurs bons souvenirs. La zone « Le monde que j’ai dessiné » concernera les articles faits à la main et écologiques.





Date : du 19 au 22 décembre 2019

Lieu : Coex à Séoul

Site: http://www.coex.co.kr/