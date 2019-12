L’exposition « Gangnam Modern Girl » sera donnée du 20 décembre 2019 au 31 janvier 2020 au M Contemporary à Séoul.





En Corée du Sud, le terme « modern girl » désigne les Coréennes du début du XXe siècle qui ont accueilli activement les cultures étrangères, introduites à cette époque. Elles ont accepté la mentalité et les valeurs prônées par les Occidentaux et se sont habillées avec leur style.





Cet événement consiste à présenter leur mode de vie. Mais il permet également aux visiteurs de l’expérimenter. L’exposition sera divisée en cinq sections. D’abord, la salle de maquillage sera équipée d’articles rétro comme une coiffeuse, des miroirs et des lampes. À côté, une reproduction de salle de bain et de chambre à coucher, comme dans les années 1930. Dans le dressing-room, où seront exposés des vêtements, des chapeaux, des chaussures et autres accessoires, les visiteurs pourront faire des essais. Enfin, dans la salle de projection seront diffusées des vidéos qui illustrent à la fois les années 1930 et le présent.





Date : du 20 décembre 2019 au 31 janvier 2020

Lieu : M Contemporary à Séoul

Site : http://www.m-contemporary.com/