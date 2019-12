Le ténor Lim Hyung-joo donnera un concert baptisé « Un nouveau chemin », au Centre Eoulimnuri de Goyang, dans la province de Gyeonggi.





Lim est un ténor de « popera », du pop opératique, un genre musical qui mêle et combine des éléments de style classique et populaire, le plus connu en Corée du Sud. Depuis ses débuts en 1998, il a fait plus de 100 apparitions à la télévision et à la radio. Il a joué avec de prestigieux orchestres internationaux tels que l’orchestre symphonique allemand de Berlin, l’orchestre philharmonique de Vienne et l’orchestre philharmonique de Moscou.





Lors de cette représentation, le chanteur interprétera non seulement des airs d’opéras classiques, mais aussi des morceaux tirés de comédies musicales : « Un bel di, vedremo » tiré de l’opéra Madame Butterfly de Puccini, « Una furtiva lagrima », de l’opéra L’Elixir d'amour de Donizetti, « Memory » de la comédie musicale Cats ou encore « This is the moment » de la comédie musicale Jekyll & Hyde.





Date : du 21 décembre 2019

Lieu : Centre Eoulimnuri de Goyang

Site : http://spart.gys.or.kr/