La marque de sport Yulim Global

Yulim Global est un fabricant de vêtements de sport, dont la spécialité est le design, la production et la distribution de vêtements de sport et plus particulièrement de t-shirt juste-au-corps, de maillots de bain, de vêtements pour le fitness et le yoga depuis 2013.





Et depuis sa création, la petite société a lancé pas moins de 56 sortes de t-shirt juste-au-corps, 116 maillots de bain et 44 vêtements de yoga pour répondre aux besoins d’une clientèle de toutes les tailles.





